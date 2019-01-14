ФК "Минск" возглавил Андрей Разин, сменивший на этом посту Александра Лухвича

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На посту главного тренера футбольного клуба "Минск" Александра Лухвича сменил Андрей Разин, который сегодня официально подписал контракт со столичным клубом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФК "Минск".

Александр Лухвич покинул пост по окончании срока контракта. Он возглавил команду в январе 2018 года, а до этого, с 2015 по 2017 год, руководил дублирующим составом "горожан".

Андрей Разин начал тренерскую карьеру в 2014 году в "Минске-2", в 2015 году тренировал юношескую команду "Минска" U-18, которая стала чемпионом страны и впервые в истории отечественного футбола получила право представлять Беларусь в Юношеской лиге УЕФА. В 2016-2018 годах входил в тренерский штаб главной команды "Минска". Его трудовое соглашение со столичным клубом рассчитано на один год.-0-