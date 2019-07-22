"Шахтер" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы может сыграть с победителем пары "Торино"/"Дебрецен"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА узнали возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы, сообщает БЕЛТА.

В случае успешного противостояния с датским "Эсбьергом" белорусский клуб сыграет в августе с победителем пары "Торино" (Италия)/"Дебрецен" (Венгрия).

Другие белорусские клубы в Лиге Европы минское "Динамо" и "Витебск" завершили выступление в турнире после поражений на старте квалификации.

Московский "Спартак", который начнет выступление в еврокубках с третьего раунда Лиги Европы, на этой стадии сыграет со швейцарским "Туном".-0-