ФК "Витебск" достойно справился с задачей на сезон - мэр города

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Футбольный клуб "Витебск" хорошо выступил в этом году в чемпионате Беларуси и достойно справился с задачей на сезон. Такое мнение высказал на встрече с футболистами местной команды председатель горисполкома Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам градоначальника, он гордится выступлением команды в завершившемся сезоне и рад, что коллектив показал сплоченную игру. "Да, не все получалось, но если брать в целом, то вы свою задачу на сезон выполнили, выступив не хуже 2017 года, а тогда вы заняли восьмое место. Наш футбольный клуб нельзя сравнивать в финансовых возможностях с некоторыми командами Беларуси, бюджет у нас скромнее. Тем не менее игра нашей команды внесла интригу в медальную гонку за второе и третье места, которая держалась до последнего тура", - отметил Виктор Николайкин.

Достойная и интересная игра клуба в этом сезоне отразилась и на посещаемости домашних поединков. На некоторые матчи приходили по 4-5 тыс. человек. "Теперь важно бороться за Кубок Беларуси и достойно сыграть в отборочных этапах еврокубков", - обратился к игрокам мэр города.

Главный тренер "Витебска" Сергей Ясинский также констатировал, что команда провела удачный сезон. Несмотря на то, что до медалей не хватило самой малости, четвертое место для клуба - все равно отличный результат. "В наших футболистах уверен, как в себе. Потенциал есть, растет отличная молодежь, и хочется верить, что витебский футбол заявит о себе не только в Беларуси, но и на международном уровне", - резюмировал он.

Сегодня в Витебске прошла встреча руководства, тренерского штаба и футболистов местного клуба с представителями городской власти. ФК "Витебск" в этом сезоне финишировал на четвертом месте, уступив солигорскому "Шахтеру" и минскому "Динамо" только два и одно очко соответственно. Такого результата клуб не достигал с 1998 года.-0-