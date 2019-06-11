Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. На этот раз первую строчку списка занял футболист клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщается на сайте издания.

Общий доход аргентинца составил $127 млн, из этой суммы $92 млн - зарплата и призовые. Порядка $35 млн принесли бомбардиру "Барселоны" рекламные контракты с Adidas, MasterCard, PepsiCo и другими компаниями.

Впервые за историю рейтинга Forbes топ-3 составили исключительно футболисты: следом за Месси в списке расположились Роналду с $109 млн дохода и Неймар с $105 млн. На четвертой позиции списка оказался мексиканский боксер Канело Альварес, заработавший за год $94 млн. Замыкает пятерку фаворитов теннисист Роджер Федерер с $93,4 млн.

Единственной женщиной, вошедшей в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов, стала теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн доходов, из которых $25 млн она заработала вне корта.

Рейтинг Forbes был составлен с учетом заработков атлетов по профессиональным контрактам, призовых на турнирах и бонусов, а также спонсорских контрактов и лицензионных отчислений. В целом 100 участников рейтинга с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года заработали $4 млрд.-0-