Форма белорусских олимпийцев на открытии Игр попала в топ-15 мировых изданий

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Известные мировые издания отметили форму сборной Беларуси на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Американский журнал People составил рейтинг лучших костюмов на церемонии открытия Олимпиады. Форма белорусских спортсменов заняла в этом списке 11-е место. "Команда Беларуси представила красочную униформу, где принт на шарфах соответствует орнаменту на национальном флаге", - говорится в комментарии.
Дизайн белорусских костюмов отметил и крупный портал Insider.com. В частности, автор обратил внимание на Игната Головатюка и Анну Нифонтову: "Флагоносцы команды Беларуси появились на арене в стильной форме, которую подчеркнули восхитительные шарфы".
На Игры в Пекине белорусские спортсмены приехали в экипировке от отечественного производителя - компании "Соло-Пинск". Дизайн одежды разработан сотрудниками компании совместно со специалистами НОК.-0-