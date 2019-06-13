Форму сборной Беларуси на II Европейских играх презентовали в Минске

13 июня, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Форму сборной Беларуси на II Европейских играх презентовали сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Форму изготовило пинское предприятие. В комплект входят 18 наименований.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

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Фото Андрея Покумейко