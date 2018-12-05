Форум спортсменов МОК соберет в Лозанне 350 атлетов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В форуме спортсменов Международного олимпийского комитета с 13 по 15 апреля 2019 года примет участие 350 атлетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета намерена собраться самым большим составом в своей истории. Представители всех 206 Национальных олимпийских комитетов весной будущего года соберутся в Швейцарии. Приглашены представители комиссий спортсменов всех международных федераций по летним и зимним олимпийским видам спорта, Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), континентальных ассоциаций Национальных олимпийских комитетов, оргкомитетов Олимпийских игр, Всемирного антидопингового агентства, Международного паралимпийского комитета и Всемирной ассоциации олимпийцев.

"Девятый форум атлетов МОК даст прекрасную возможность спортсменов со всего мира услышать друг друга, конструктивно обсуждать важные темы и анализировать наш опыт", - отметила председатель комиссии МОК Кирсти Ковентри.

В основе стратегии Комиссии спортсменов МОК лежит стремление к дальнейшему укреплению представительства атлетов в директивных органах, обеспечению того, чтобы мнение спортсменов было услышано на самом высоком уровне всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения, а также расширению возможностей комиссий спортсменов.-0-