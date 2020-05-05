Форвард Андрей Костицын покинул минское "Динамо"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан минского "Динамо" Андрей Костицын покинул хоккейный клуб в связи с окончанием контракта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

Срок контракта у 35-летнего хоккеиста истек 30 апреля. "К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками. Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной кампании в целом. Я предпринимаю все возможные действия, нахожусь в поиске источников финансирования. Уверен, выход будет найден", - прокомментировал уход хоккеиста генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков.

В форме "зубров" Андрей Костицын провел два сезона, сыграл 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу. Оба соревновательных года нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил ее на лед с капитанской нашивкой.-0-