Форвард Артур Гаврус вернется в ХК "Динамо-Минск"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Динамо-Молодечно" Артур Гаврус вернется в белорусский клуб КХЛ "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в молодечненской команде.

В прошедших матчах национальной сборной Беларуси на Кубке четырех наций Артур Гаврус продемонстрировал неплохую форму. Предыдущие пять сезонов Гаврус выступал в составе минского "Динамо", где в 140 матчах набрал 33 (14+19) очка.

Минское "Динамо" после 26 матчей в чемпионате КХЛ занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Очередной матч сезона "зубры" проведут 14 ноября на домашней площадке против магнитогорского "Металлурга".-0-