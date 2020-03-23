Форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев признан лучшим игроком 1-го тура футбольного чемпионата Беларуси

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекский нападающий минского "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев признан лучшим игроком стартового тура 30-го чемпионата Беларуси по футболу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В своем первом матче белорусского первенства 22-летний Джасурбек Яхшибоев забил два мяча в ворота БАТЭ. В этой игре "Энергетик-БГУ" выиграл со счетом 3:1.

Сенсация на старте чемпионата Беларуси: футболисты БАТЭ уступили "Энергетику-БГУ" В первом тайме хозяева дважды сумели добиться успеха: на 27-й минуте встречи Джасурбек Яхшибоев забил свой первый мяч, а еще через 7 минут оформил дубль.

Автором самого красивого гола стартового тура АБФФ назвала гвинейского форварда Момо Янсане, который эффектным дальним ударом принес победу "Ислочи" над гродненским "Неманом" - 1:0.

"Ислочь" победила "Неман" в домашнем матче чемпионата Беларуси по футболу Встреча на поле ФК "Минск" прошла в напряженной борьбе, с обилием единоборств, результатом чего стало удаление сербского легионера гродненской дружины Зорана Марушича, покинувшего поле незадолго до перерыва.

Результаты остальных встреч первого игрового дня: "Динамо" (Брест) - "Смолевичи" - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:1, "Белшина" (Бобруйск) - "Минск" - 1:3, "Витебск" - "Городея" - 1:0, "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) - 3:1.

Матчи второго тура запланированы на 27-29 марта.-0-