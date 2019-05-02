Форвард ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Буйницкий может перейти в магнитогорский "Металлург"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард ХК "Динамо-Минск" может покинуть клуб, им всерьез заинтересовался один из топ-клубов КХЛ. Такая информация размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Нападающий минского "Динамо" Дмитрий Буйницкий может сменить клубную прописку. К форварду проявляет серьезный интерес магнитогорский "Металлург". Клуб сделал хоккеисту внушительное контрактное предложение", - проинформировали в федерации.
Сейчас Дмитрий Буйницкий находится в статусе "ограниченно свободный агент". По истечении срока действия контракта он получил квалификационное предложение от минского "Динамо". Согласно правовому регламенту КХЛ, другой клуб может перебить его, что и сделал магнитогорский "Металлург". Теперь, чтобы сохранить спортивные права на хоккеиста, до 31 мая минскому "Динамо" нужно как минимум повторить контрактное предложение "Магнитки".
В прошедшем сезоне нападающий сыграл за "зубров" 36 матчей (12:37 в среднем на льду) в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности "0" и 39 минутах штрафа. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приема и 9 заблокированных бросков.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3655 BYN
|2.359 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.1115 BYN
|2.107 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2457 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN