Форвард ХК "Динамо-Минск" Кирилл Воронин выведен из списка травмированных

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард минского "Динамо" Кирилл Воронин выведен из списка травмированных. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

Последний до вынужденной паузы матч за минчан нападающий провел 1 октября в поединке с рижским "Динамо". Тот матч завершился поражением минской команды в серии буллитов - 3:4. Всего в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Кирилл Воронин набрал 3 (2+1) очка в десяти встречах при показателе полезности "+2".

Таким образом, в списке травмированных игроков минского "Динамо" остаются Адам Альмквист, Александр Когалев и Вячеслав Грецкий.-0-