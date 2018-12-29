Форвард Денис Лаптев покидает ФК "Шахтер"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Денис Лаптев покидает футбольный клуб "Шахтер" по истечении трудового договора, также из клуба уходят еще шесть игроков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФК "Шахтер".

Денис Лаптев в сезоне 2018 года принял участие в 35 встречах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач. Всего в составе солигорского "Шахтера" нападающий сыграл 69 матчей в чемпионате страны, 13 - в Кубке Беларуси, 8 - в еврокубках.

Играя за "Шахтер", нападающий дважды завоевывал серебряные медали (в 2016 и 2018 годах) и бронзовую награду в 2017 году.

Также по соглашению сторон расторгнуты контракты с полузащитниками Лукой Шимуновичем, Патриком Сибоманой и нападающим Кристофером Джексоном. По истечении срока трудового договора 31 декабря "Шахтер" покидают вратарь Денис Садовский, защитник Алексей Янушкевич и полузащитник Эдгар Олехнович.-0-