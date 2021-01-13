Форвард Максим Сушко покинул минское "Динамо"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" расторгло контракт с Максимом Сушко, форвард намерен отправиться в Северную Америку и там продолжить карьеру. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале "зубров", сообщает БЕЛТА.

21-летний белорусский нападающий перешел в стан минчан в июле 2020 года и в 30 матчах КХЛ набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "-3". Прошлый сезон форвард провел в Северной Америке в команде АХЛ "Лихай Уэлли Фантомс", за которую набрал 21 (11+10) очко в 53 матчах. В 2017 году хоккеист был задрафтован клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".

Ранее клуб покинули Райан Мерфи, получивший вызов от своего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс", задрафтованный "Миннесотой" Иван Лодня и отправившийся в расположение "Нью Джерси Девилз" Егор Шарангович.-0-