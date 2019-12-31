Форвард "Минска" Иван Бахар перешел в столичное "Динамо"

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21-летний нападающий ФК "Минск" Иван Бахар по истечении срока контракта покинул ряды "горожан" и перешел в столичное "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бахар является воспитанником столичной школы СДЮШОР-5, в 14 лет он заключил свой первый контракт с футбольным клубом "Минск", за который выступал до конца минувшего сезона. В чемпионатах Беларуси форвард провел 81 поединок (5245 минут на поле) и забил 14 мячей.

Фото ФК "Динамо-Минск"

Прошедшей осенью Иван Бахар дебютировал в национальной сборной Беларуси и на данный момент провел в ее рядах четыре матча. В составе молодежной сборной он сыграл в 11-ти встречах, заработав 8 (6+2) очков.

Также накануне официальный сайт минского "Динамо" сообщил, что по истечении срока действия контрактов с командой расстались защитники Андрей Залеский и Дмитрий Ятченко, а также хавбеки Филипп Иванов и Сейду Яхая. К тому же, по завершению срока арендных соглашений "Динамо" покинули защитники Нино Галович и Георгий Тигиев.-0-