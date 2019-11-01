Форвард минского "Динамо" Александр Китаров оштрафован за подсечку в матче с "Трактором"

Александр Китаров. Фото tribuna.com
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Александр Китаров оштрафован за подсечку, совершенную в матче с челябинским "Трактором", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт КХЛ.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между челябинским "Трактором" и минским "Динамо". На основании представленных материалов было принято решение назначить нападающему "Динамо" Александру Китарову наказание по п.1.11. ст.27 (подсечка) Дисциплинарного регламента КХЛ в виде денежного штрафа.-0-