Форвард минского "Динамо" Райан Спунер вошел в топ бомбардиров чемпионата КХЛ по итогам ноября

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Райан Спунер вошел в число лучших бомбардиров чемпионата КХЛ по итогам ноября. Такая информация опубликована на сайте Белорусской федерации хоккея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Райан Спунер в прошлом месяце набрал 10 (4+6) очков. Столько же очков в ноябре набрали еще восемь хоккеистов. Больше североамериканца, выступающего за минское "Динамо", а именно 14 пунктов за ноябрь набрал лишь нападающий московских одноклубников "зубров" Дмитрий Яшкин, который и возглавил список.

Тем временем 1 декабря хоккеисты минского "Динамо" проиграли казахстанскому "Барысу" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:5 (0:0, 1:3, 0:2). Для подопечных Крэйга Вудкрофта это третье поражение подряд. Белорусский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата КХЛ с 26 очками после 33 матчей. Следующий матч динамовцы проведут 3 декабря с "Сочи" в столице зимних Игр-2014.-0-