17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Нассер Субхи продлил контракт с ХК "Гомель", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне в форме "рысей" Нассер Субхи провел 66 матчей и набрал 23 очка.

По итогам хоккейного года ФХБ объявила Нассера Субхи лучшим молодым игроком чемпионата Беларуси в сезоне - 2019/2020. В пресс-службе добавили, что нападающий находится в сфере интересов минского "Динамо", в котором он проходил просмотр в апреле.-0-