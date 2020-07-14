Форвард национальной сборной Александр Павлович продолжит играть в минском "Динамо"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Беларуси по хоккею Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды, выступающей в КХЛ.

Для него это будет десятый сезон в этой лиге. Всего же за "Динамо" в КХЛ воспитанник гродненского хоккея провел 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков. В минувшем сезоне он записал на свой счет 52 встречи с показателем 11 (7+4) очков.

Александр Павлович регулярно вызывается в сборную Беларуси. В ее составе он четырежды участвовал в чемпионатах мира, где провел 26 матчей и принес команде 10 (6+4) очков.

Сегодня хоккеисты минского "Динамо" начали подготовку к новому сезону. В ближайшее время команда будет работать в режиме трехразовых тренировок. В связи с противоэпидемиологическими мерами решено изолировать команду на время учебно-тренировочных сборов. Проживать спортсмены будут в закрытом загородном комплексе, а тренироваться на "Минск-Арене" при ограниченном доступе посторонних. В связи с пандемией коронавируса план подготовки минчан, опубликованный ранее, будет скорректирован. Отменены запланированные спарринги с челябинским "Трактором" и международный турнир в Нур-Султане. Прорабатываются другие варианты проведения предсезонных товарищеских матчей.-0-