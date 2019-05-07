Форвард сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт перешел в "Автомобилист"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте". Эту информацию подтвердили в российском клубе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккеист, признанный лучшим форвардом завершившегося в Казахстане чемпионата мира, провел прошлый сезон в финском "Йокерите" и набрал 24 балла (11 голов и 13 передач).
Джефф Платт ранее выступал в КХЛ за минское "Динамо", ярославский "Локомотив" и московский ЦСКА.-0-
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