Форвард сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт перешел в "Автомобилист"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте". Эту информацию подтвердили в российском клубе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеист, признанный лучшим форвардом завершившегося в Казахстане чемпионата мира, провел прошлый сезон в финском "Йокерите" и набрал 24 балла (11 голов и 13 передач).

Джефф Платт ранее выступал в КХЛ за минское "Динамо", ярославский "Локомотив" и московский ЦСКА.-0-