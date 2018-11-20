ФОТОФАКТ: Белорусская федерация биатлона и ATEX представили новую форму сезона 2018/2019

Дизайн гоночного и разминочного костюмов национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX - известный производитель спортивной экипировки, с которой у Белорусской федерации биатлона большой опыт совместной работы.

Утепленная спортивная экипировка разработана и пошита минским предприятием ООО "Спортбелорас".

При создании формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов.

Текст biathlon.by, фото Дениса Костюченко

Гоночный комбенезон

Разминочный костюм

Утепленный костюм