ФОТОФАКТ: Белорусская федерация биатлона и ATEX представили новую форму сезона 2018/2019

Дизайн гоночного и разминочного костюмов национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX - известный производитель спортивной экипировки, с которой у Белорусской федерации биатлона большой опыт совместной работы.
Утепленная спортивная экипировка разработана и пошита минским предприятием ООО "Спортбелорас".
При создании формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов.
Текст biathlon.by, фото Дениса Костюченко
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