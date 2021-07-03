ФОТОФАКТ: Белорусские грации завоевали первые медали этапа Кубка мира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации завоевали первые медали этапа Кубка мира БСБ Банк 2021 по художественной гимнастике.

В самом престижном виде программы, многоборье, на высшую ступень пьедестала поднялась Алина Горносько. Белоруска уверенно лидировала после упражнений с обручем и мячом. Второй день соревнований не изменил расстановку сил. За композицию с булавами наша спортсменка получила 28,100 балла, с лентой - 20,100. Золотая сумма - 103,700.

Украшением дня стало выступление Анастасии Салос с лентой. Белоруска получила оценку 24,400, за булавы - 26,400. В итоге она набрала 102,500 балла и заняла в многоборье третье место.

Компанию белорускам на подиуме составила Лала Крамаренко (103,300) из России.-0-

Фото Дениса Костюченко

Алина Горносько во время соревнований

Анастасия Салос во время соревнований