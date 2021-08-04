ФОТОФАКТ: Бронзовый призер Олимпиады в Токио Максим Недосеков вернулся в Минск

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовый призер Игр XXXII Олимпиады в Токио-2020, белорусский легкоатлет Максим Недосеков вернулся в Минск. Бронзовая медаль прыгуна в высоту принесла удачу и Витебскому областному комплексному центру олимпийского резерва. Именно туда будет направлено Br10 тыс. в рамках проекта "Олимпийский выбор". Юные спортсмены Витебска во второй раз получат "олимпийскую" материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио - золота батутиста Ивана Литвиновича - Br20 тыс. направлено витебской СДЮШОР №1.-0-

Фото Павла Орловского