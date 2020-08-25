ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" стартовал 1 этап чемпионата Республики Беларусь по лыжероллерам.

В первый соревновательный день прошли спринтерские гонки классическим стелем у мужчин и женщин.

У мужчин первое место занял Александр Воронов (Могилевская обл.), второе место у Михаила Семенов (Витебская обл.), замкнул тройку сильнейших Егор Шпунтов( Витебская обл.).

Михаила Семенов

У женщин призовая тройка выглядит следующим образом:

1 место – Анастасия Кириллова (Гродненская обл.)

2 место – Светлана Андриюк (г. Минск)

3 место – Валерия Давыденко (Витебская обл.)-0-

Фото Дениса Костюченко