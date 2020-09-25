ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в Раубичах

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Раубичах сегодня стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону. В первый соревновательный день прошли спринтерские гонки среди мужчин и женщин.

У мужчин победу в 10 км гонке с двумя огневыми рубежами одержал Дмитрий Лазовский. Втрое место у Антона Смольского, замкнул призовой пьедестал Сергей Бочарников. Среди женщин лучшей оказалась Динара Алимбекова. Дистанцию в 7,5 км она прошла за 23 минуты и 24 секунды. Занявшая второе место, Елена Кручинкина, проиграла победительнице 35 секунд. Третье место у Анны Соло.

Чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Раубичи

Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Дмитрий Лазовский (1+1) 25:48.5

2. Антон Смольский (1+1) +2.3

3. Сергей Бочарников (1+1) +5.8

Спринт. Женщины. Результаты:

1. Динара Алимбекова (0+2) 23:24.1

2. Елена Кручинкина (0+1) +35.3

3. Анна Сола (1+1) +41.4

Фото Дениса Костюченко

Во время открытия соревнований

Национальная команда по биатлону на открытии соревнований

Старший тренер мужской сборной Андрей Падин

Во время заряжания обоймы

Максим Воробей

Роман Елетнов