ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе стартовал в "Великом камне"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе проходит на территории индустриального парка "Великий камень" и "Раубичей" 15-18 июня. В рамках состязаний пройдут старты в трех возрастных группах: юниоры и юниорки (Олимпийские дни молодежи), молодежь до 23-х лет (первенство Республики Беларусь), взрослые спортсмены (чемпионат Республики Беларусь).-0-

Фото Егора Павлющика

Глава администрации парка Великий камень Александр Ярошенко

Директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту" Леонид Толкачев