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Новости
22:48
Перцов: белорусским госСМИ надо скорректировать свою работу адекватно новым вызовам
Общество
22:42
Поддержка Лукашенко растет - в "Клубе редакторов" рассказали о польском соцопросе белорусов
Общество
22:32
Жук: если власть получена через улицу, то она целиком зависит от улицы
Общество
22:05
Макей и Боррель обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС
Политика
22:02
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ
Спорт
21:50
"День тыквы" пройдет в Минском зоопарке 10 октября
Регионы
21:40
ФОТОФАКТ: Чемпионат Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд
Спорт
21:27
ВОЗ: лидеры по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия
В мире
21:04
Сапотько: культура должна шире звучать как элемент национальной безопасности Беларуси
Культура
20:58
Начальника участка приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за нарушение правил безопасности
Происшествия
20:48
Музейные онлайн-акции не заменят живого диалога с художником - Сапотько
Культура
20:29
Хоккеисты "Металлурга" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Спорт
20:18
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,3
В мире
20:15
Стома: при соблюдении социального дистанцирования важен разумный подход
Общество
20:07
Белорусские футболисты уступили Кипру в квалификации молодежного ЧЕ
Спорт
19:59
Воронюк: от каждого из нас зависит развитие страны
Общество
19:58
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий"
Регионы
19:53
Пожар по ул.Сурганова в Минске потушили
Происшествия
19:46
Многие студенты медвузов нацелены на помощь врачам в борьбе с COVID-19 - Стома
Общество
19:40
В Минске горит кровля общежития по ул.Сурганова
Происшествия
19:38
В Минске девушка и четверо парней ограбили иностранца
Происшествия
19:21
Рафаэль Надаль стал финалистом открытого чемпионата Франции по теннису
Спорт
19:08
Запрет на использование фтора в биатлоне вступит в силу с сезона 2021/2022
Спорт
19:03
За сутки в мире выявлено почти 340 тыс. заразившихся коронавирусом - максимум с начала пандемии
В мире
18:55
Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи - ректор
Регионы
18:52
Внутренняя стабильность и спокойствие являются гарантией сохранения независимости Беларуси - Рачков
Общество
18:41
Президент Кыргызстана: страна находится "у черты опасности"
В мире
18:37
Страхар: диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новой пятилетке
Регионы
18:33
Заседание парламента Кыргызстана пройдет 10 октября
В мире
18:29
Французский велосипедист Арно Демар одержал третью победу на "Джиро д'Италия-2020"
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09 октября 2020, 21:40
ФОТОФАКТ: Чемпионат Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд
Фото Максима Гучека
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Новости рубрики Спорт
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты "Металлурга" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Белорусские футболисты уступили Кипру в квалификации молодежного ЧЕ
Рафаэль Надаль стал финалистом открытого чемпионата Франции по теннису
Запрет на использование фтора в биатлоне вступит в силу с сезона 2021/2022
Французский велосипедист Арно Демар одержал третью победу на "Джиро д'Италия-2020"
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Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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