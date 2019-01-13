ФОТОФАКТ: Четвертый этап Кубка мира по биатлону. Гонки преследования

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 января в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошли мужская и женская гонки преследования.
Сильнейшим в мужской гонке стал норвежец Йоханесс Бе, второй - Арнд Пайффер (Германия), обогнавший итальянца Лукаса Хофера на 0,7 сек. Россиянин Александр Логинов - пятый. Среди белорусов лучший результат показал Роман Елетнов - он пришел 30-м.
В женской гонке лучшими стали итальянка Лиза Виттоцци, на втором месте Анастасия Кузьмина (Словакия), третье место - француженка Анаис Шевалье. Ирина Кривко пришла к финишу десятой, показав лучший результат среди соотечественниц.
Фото Дениса Костюченко
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