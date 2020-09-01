ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зале олимпийской славы НОК Беларуси в День знаний, 1 сентября, состоялся олимпийский урок в формате интеллектуального турнира.
Более 100 участников из всех областных городов Беларуси, а также Барановичей, Бобруйска, Сморгони и Слуцка отвечали на вопросы и определили самых эрудированных.
По итогам семи туров победу одержали ребята из команды "Стрела" Минского государственного городского училища олимпийского резерва вместе с конькобежцем, победителем этапа Кубка мира в масс-старте Виталием Михайловым. Минчане в заключительном туре смогли набрать 8 очков за ответы на вопросы, что и позволило им выиграть. Второе место заняли воспитанники Гомельского государственного училища олимпийского резерва вместе с бронзовым призером Игр по велоспорту Натальей Цилинской, а третье - у столичной команды Escuela21 (СШ №21 им.Гастелло) вместе с серебряным призером II Европейских игр самбисткой Мариной Жарской.-0-
Фото Дениса Костюченко