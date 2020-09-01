ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зале олимпийской славы НОК Беларуси в День знаний, 1 сентября, состоялся олимпийский урок в формате интеллектуального турнира.

Более 100 участников из всех областных городов Беларуси, а также Барановичей, Бобруйска, Сморгони и Слуцка отвечали на вопросы и определили самых эрудированных.

По итогам семи туров победу одержали ребята из команды "Стрела" Минского государственного городского училища олимпийского резерва вместе с конькобежцем, победителем этапа Кубка мира в масс-старте Виталием Михайловым. Минчане в заключительном туре смогли набрать 8 очков за ответы на вопросы, что и позволило им выиграть. Второе место заняли воспитанники Гомельского государственного училища олимпийского резерва вместе с бронзовым призером Игр по велоспорту Натальей Цилинской, а третье - у столичной команды Escuela21 (СШ №21 им.Гастелло) вместе с серебряным призером II Европейских игр самбисткой Мариной Жарской.-0-

Фото Дениса Костюченко

Конькобежка Татьяна Михайлова с дочкой

Екатерина Галкина

Спортивный комментатор Владимир Новицкий

Команда "Стрела"

Команда Марины Жаркской

Команда Любови Черкашиной

Команда Александра Богдановича

Команда Екатерины Галкиной

Команда Александра Романькова

Участник трех Олимпиад в составе сборной Беларуси по хоккею Олег Антоненко

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина

Двукратная чемпионка Европейский игр по борьбе Василиса Марзалюк

Участник трех Олимпиад в составе сборной Беларуси по хоккею, лучший вратарь чемпионата мира 2009

Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович

Олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков

Чемпионка II Европейских игр по велоспорту Татьяна Шаракова

Гандболист Сергей Рутенко во время интервью

Серебряный призер II Европейских игр по самбо Марина Жарская

Участники турнира