ФОТОФАКТ: Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам проходит в Раубичах

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раубичи принимают соревнования по лыжным гонкам - третий этап Кубка Восточной Европы. За награды борются спортсмены из Беларуси и России. Среди них призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Андрей Ларьков.

5 января прошли индивидуальные гонки классическим стилем у женщин на 5 км и мужчин на 10 км. У женщин первое место заняла хозяйка трассы Анастасия Кирилова. Второе место у Лилии Васильевой, замкнула призовую тройку Анастасия Москаленко - обе представляют команду России. У мужчин весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Первое место у Андрея Ларькова, вторым финишировал Антон Тимашов, третьим - Артем Николаев. Лучшим из белорусов стал Михаил Семенов, занявший 6-е место.-0-

Фото Дениса Костюченко

Артем Николаев (3 место)

Александр Воронов

Тимур Ласкин

Антон Тимашов (2 место)

Андрей Ларьков (1 место)

Александр Воронов

Тимур Ласкин

Антон Тимашов (2 место)

Артем Николаев (3 место)

Андрей Ларьков (1 место)

Призеры женской гонки (слева направо): Лилия Васильева, Анастасия Кирилова и Анастасия Москаленко

Призеры мужской гонки (слева направо): Антон Тимашов, Андрей Ларьков и Артем Николаев