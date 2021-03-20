БАТЭ и брестское "Динамо" разошлись миром в матче чемпионата Беларуси

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. 20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ в центральном поединке второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Бресте прошла в напряженной борьбе, но никому из соперников не удалось поразить ворота и зрители не увидели забитых мячей - 0:0.

В стартовом туре брестчане разгромили на выезде дебютанта элитного дивизиона речицкий "Спутник" (4:0), а борисовчане не оставили шансов гостям из "Слуцка" (3:0).

Футболисты брестского "Руха" после первого тайма выигрывали в гостях у "Минска" 2:0, но не удержали победу, пропустив два мяча после перерыва - ничья 2:2.

Результаты других матчей: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Ислочь" (Минский район) - "Сморгонь" - 2:0, "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" - 0:1.

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) и "Гомель" - "Спутник" (Речица).-0-

Фото Вадима Якубёнка