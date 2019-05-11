ФОТОФАКТ: Гонки с препятствиями Bison Race в Логойске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории горнолыжного комплекса "Логойск" продолжаются гонки с препятствиями Bison Race. Стартовали соревнования 10 мая.

Победители гонок станут известны 12 мая.

Bison Race считается наиболее сложной гонкой OCR (obstacle course race) в Восточной Европе и является квалификационной для чемпионата Европы, который пройдет в Польше с 27 по 30 июня 2019 года.-0-

Фото Оксаны Манчук