ФОТОФАКТ: Гуськова и Андриянова выступят в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике

Анастасия Андриянова
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Анастасия Андриянова стали финалистками олимпийского турнира по лыжной акробатике. За медали в этом виде программы поспорят 12 девушек, среди которых и олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова, которая пробилась в финальные соревнования по итогам первого прыжка. 17-летняя Анастасия Андриянова пробилась в финал по итогам второй квалификации финал женского турнира по лыжной акробатике стартует в 14.00 по минскому времени.-0-
Фото Андрея Покумейко
Любовь Никитина(Россия)
Ху Менгтао(Китай)
Анна Деруго
Анна Гуськова