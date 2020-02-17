ФОТОФАКТ: Минское "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило ЦСКА

Во время матча

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты ЦСКА с начала матча захватили инициативу и принялись атаковать владения голкипера "Динамо". На 18-й минуте игры открыть счет удалось форварду гостей Кириллу Капризову.

Во второй двадцатиминутке матча игроки ЦСКА продолжили прессинговать оборону минчан. На 29-й минуте противостояния нападающий москвичей Марио Кемпе точно бросил из центра зоны в ближний угол, увеличив преимущество своей команды. Незадолго до второго перерыва его поддержал партнер по клубу Кирилл Капризов, оформивший дубль.

В начале третьего периода игрок минчан Александр Когалев поддержал контратаку и уменьшил отставание до двух шайб. На 50-й минуте противоборства форвард оппонентов Максим Мамин вернул прежнее преимущество ЦСКА. Цифры на табло до финальной сирены не изменились.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 21 февраля проведут в Москве с ответным визитом против ЦСКА.-0-

Фото Сергея Шелега