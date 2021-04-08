ФОТОФАКТ: Хрустальный глобус Динары Алимбековой пополнил экспозицию Олимпийского музея

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова передала в интерьерную экспозицию музея НОК Беларуси хрустальный глобус, который она завоевала в зачете спортсменов до 25 лет по итогам сезона 2020/21, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Этот год я провела достаточно хорошо. Он получился весьма стабильным. Не было каких-то ярких всплесков или же, наоборот, явных провалов. Все гонки в сезоне я прошла достаточно ровно и, наверное, можно сказать, что это своего рода благодарность мне за мой же труд и всей моей команде, которая помогала мне на протяжении всех гонок. Получить эту награду для меня было очень важно. Я к этому шла и стремилась и, конечно, очень рада, что все получилось" - отметила Динара Алимбекова.

Как отметила олимпийская чемпионка на церемонии передачи награды в музейную экспозицию, возможно, для кого-то из юных посетителей глобус станет стимулом для занятий спортом или же своего рода целью для покорения новых вершин. "Мне очень приятно передать в музей НОК Беларуси этот глобус. Своим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах, а нужно идти дальше вперед, преодолевая преграды", - сказала она.-0-

Фото НОК Беларуси