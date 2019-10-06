ФОТОФАКТ: Легкоатлетический марафон прошел в Могилеве

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический забег "Мебелаин марафон - 2019" собрал 6 октября в центре Могилева около 3 тыс. профессионалов и любителей бега на трех дистанциях: 42 км 195 м; 10 км; 4 км. В соревнованиях приняли участие представители Литвы, Латвии, Украины и России, среди которых как профессиональные спортсмены, так и любители, новички. Для маленьких легкоатлетов была подготовлена детская дистанция. В рамках мероприятия впервые в Беларуси состоялся "Марафон на 4х".
"Мебалаин марафон" проходит в Могилеве во второй раз. Первый легкоатлетический забег прошел в 2017 году и собрал более 3 тыс. участников.-0-
Фото Олега Фойницкого