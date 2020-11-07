ФОТОФАКТ: Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации успешно выступили в первый день международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Aлина Горносько, Анастасия Салос, Дина Агишева и Елизавета Зорькина из дружины Беларусь-1 не знали себе равных в командном многоборье, заработав от судей оценки – 341,850 балла. Помимо золотых медалей турнира гимнастки стали обладательницами именной статуэтки Марины Лобач, главного приза состязаний.

Вторая позиция в итоговом протоколе данного вида программы осталась за спортсменками из команды Беларусь -3, за которую выступали Яна Стрига, Анна Каменщикова, Варвара Глазко и Алина Речкина. Замкнула тройку сильнейших израильская команда.

В индивидуальном многоборье не было равных Алине Горносько, набравшей 105,850 балла. Анастасия Салос заняла второе место с результатом 100,800 баллов. Третье место у е.ще одной белоруски Анны Каменщиковой (92,950 пункта).

Что касается исхода состязаний в стартах юниорок, то тут заслуженный успех праздновала Дина Агишева. Белоруска удостоилась от судей оценки 91,500 балла. У серебряной медалистки Елизаветы Зорькиной – 90,200 очков. Третье место за собой оставила Полина Сланчевская – 85,300 пунктов.

Две белоруски поднялись на пьедестал в соревнованиях пре-юниорок. Победила Злата Бученкова, бронзу завоевала Анна Шакун. Серебро у спортсменки из Армении Милены Асриян.

Медали и подарки от организаторов получили все участницы соревнований, были подготовлены и специальные призы. Мисс турнира – Алина Горносько, улыбка – Елизавета Зорькина, грация – Дарья Ткачева, надежда – Алина Речкина. Приз зрительских симпатий достался Дарье Стрельцовой, награда за оригинальность - Дине Агишевой. Мисс вдохновение – Анастасия Салос.

Турнир на призы Марины Лобач проводится уже в 18-й раз, основным организатором выступает Президентский спортивный клуб. В Минске выступают 34 гимнастки из Беларуси, Израиля, Литвы и Армении. Для наших граций домашние старты - отличная проверка сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Киеве в конце ноября.

Завтра турнир продолжится, гимнастки разыграют медали в финалах отдельных видов. Выступления начнутся в 11 часов. За прямой трансляцией турнира можно следить на канале Президентского спортивного клуба.

Организаторами Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач являются: Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, РЦОП по гимнастике художественной, Белорусская ассоциация гимнастики, Минский городской исполнительный комитет.-0- подготовленная основным организатором соревнований.-0-

Фото Дениса Костюченко