ФОТОФАКТ: В Минске прошел фестиваль триатлона VOLATFEST-2019

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже второй год подряд фестиваль проходит в черте города Минска. Любители триатлона – жители различных уголков Беларуси и гости из других стран – во время соревнований смогли насладиться живописными маршрутами столицы Беларуси.
Стартовый городок был расположен в районе аквапарка "Лебяжий". Плавательный этап прошел в водохранилище "Дрозды". Велоэтап проводился вдоль одной из главной улиц города – проспекте Победителей. Завершил гонку беговой этап от аквапарка "Лебяжий" до Минск-Арены.
В международном турнире смогли принять участие все желающие любого возраста и уровня подготовки. Организаторы подготовили 3 дистанции: суперспринт (0,2+5+1), спринт (0,6+15+3) и "половинка" (1,9+90+21).
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У мужчин победу на основной дистанции праздновал Александр Василевич, который прошел дистанцию в 113 км за 4:03:38, у женщин пересекла финишную черту Татьяна Лукша. Ее время на дистанции составило 4:30:41.-0-
Фото Дениса Костюченко
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