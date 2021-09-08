ФОТОФАКТ: Мужская сборная провела тренировку перед матчами Кубка Дэвиса

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 сентября на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису прошла открытая тренировка для СМИ национальной мужской сборной по теннису перед отъездом на матч Кубка Дэвиса Аргентина - Беларусь. Сборная Беларуси дебютировала в Кубке Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.-0-

Фото Андрея Покумейко