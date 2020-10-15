ФОТОФАКТ: Начал работу конгресс "Олимпийский спорт и спорт для всех"

Во время открытия конгресса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 15-17 октября проходит XXV Международный научный конгресс “Олимпийский спорт и спорт для всех”. Организаторами мероприятия в 2020 году выступают Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта, Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры.-0-

Фото Андрея Покумейко

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и ректор БГУФК Сергей Репкин

Ректор БГУФК Сергей Репкин

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин

Президент Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта Кайрат Закирьянов

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич