ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по фехтованию продолжается в Минске

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 октября представители рапирного фехтования определили сильнейших в командном первенстве. В турнире, который завершится 25 октября, принимают участие 250 спортсменов. Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-

Фото Андрея Покумейко

Финал командных соревнований у мужчин (рапира). Команда "Брест1" против "Брест 2"

Команда "Брест 1"

Победители командных соревнований среди мужчин (рапира), команда "Брест 2"

Победители