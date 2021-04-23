ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по плаванию проходит в Бресте

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 340 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Латвии принимают участие в открытом чемпионате Беларуси по плаванию на длинной воде, который проходит на базе областного ЦОР по водным видам спорта в Бресте. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира-2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду. Открытый чемпионат продлится по 24 апреля включительно.-0-

Фото Вадима Якубёнка