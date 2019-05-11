ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу прошел в Могилеве

11 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый этап открытого чемпионата Беларуси по спортивному пейнтболу прошел в Могилеве 11 мая.
В соревнованиях приняли участие 10 команд из Беларуси, России и Латвии. Организаторами соревнований выступили: Могилевская областная оргструктура ДОСААФ, ОО "Белорусская федерация пейнтбола", могилевский пейнтбольный клуб "Рубикон", Могилевский горисполком.-0-
Фото Олега Фойницкого
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN