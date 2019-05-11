ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу прошел в Могилеве

11 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый этап открытого чемпионата Беларуси по спортивному пейнтболу прошел в Могилеве 11 мая.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Беларуси, России и Латвии. Организаторами соревнований выступили: Могилевская областная оргструктура ДОСААФ, ОО "Белорусская федерация пейнтбола", могилевский пейнтбольный клуб "Рубикон", Могилевский горисполком.-0-

Фото Олега Фойницкого