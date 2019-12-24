ФОТОФАКТ: Открытый Кубок Беларуси по фехтованию прошел в Минске

Финальные соревнования в сабле у мужчин. Артем Новиков - Кирилл Кирпичев
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 по 24 декабря в Минске на базе столичного Дворца спорта прошли традиционные соревнования "Открытый Кубок Беларуси по фехтованию памяти заслуженных спортсменов и тренеров". Турнир стал одним из основных этапов подготовки спортсменов к чемпионату Европы по фехтованию, который пройдет с 16 по 21 июня 2020 года в Минске. В открытом Кубке Беларуси приняли участие спортсмены России, Литвы и ЮАР. Беларусь представили фехтовальщики города Минска и шести областей, в том числе члены национальных команд.-0-
Фото Андрея Покумейко
Представление финалистов соревнований
Финальные соревнования в сабле у мужчин. Антон Давыденко - Сергей Кисель
Финальные соревнования в сабле у женщин. Полина Сидорович - Анна Иванищенко
Финальные соревнования в сабле у женщин. Екатерина Рогачевская - Полина Касперович
Екатерина Рогачевская
Финал в соревнованиях в сабле у мужчин. Кирилл Кирпичев - Антон Давыденко
Кирилл Кирпичев
Финал с соревнованиях в сабле у женщин. Анна Иванищенко - Полина Касперович
Анна Иванищенко
Финалисты в соревнованиях в сабле у мужчин во время награждения
Победитель соревнований в сабле у мужчин Кирилл Кирпичев
Финалисты в соревнованиях в сабле у женщин во время награждения
Победитель соревнований в сабле у женщин Анна Иванищенко