ФОТОФАКТ: Открытый Кубок Беларуси по парапланеризму проходит в Гомельском районе

Во время соревнований

Открытый Кубок Беларуси по парапланеризму (приземление на точность) проходит в поселке Зябровка Гомельского района. Участие принимают спортсмены из разных регионов республики и гости из России.

Фото Сергея Холодилина

Участник соревнований из России, чемпион России 2020 г. Никита Мельников

Участница соревнований из Минска Виктория Романова

Выпускающий полётов Вячеслав Налегач

Участник соревнований из Минска Евгений Вихор

Самый возрастной – 69-ти летний участник соревнований из Мозыря Станислав Дашко

Участник соревнований Валерий Саганов

Точность приземления состоит в попадании ногой в точку размером в 2 см