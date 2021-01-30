ФОТОФАКТ: Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью в Гомеле

Во время проведения соревнований по фехтованию
30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью (мужчины, женщины) проходит в Гомеле с 29 по 31 января. За награды борются спортсмены Минской, Гомельской и Могилевской областей, а также представители РЦОП по водным видам спорта и СДЮШОР Минска. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, управление спорта и туризма Гомельского облисполкома.-0-
Фото Сергея Холодилина
Тренер Николай Исаенко и старший тренер сборных команд Елена Нырцова
Участница соревнований Ирина Просинцова
Начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский во время приветствия участников соревнований
Во время торжественного открытия соревнований
Главный тренер национальной сборной команды Республики Беларусь по современному пятиборью Вальдемар Дариуш де Макай
Участница соревнований из Могилева Екатерина Этина
Председатель Гомельского отделения Белорусской федерации современного пятиборья Виктор Щербаков вручает удостоверение "Мастер спорта Республики Беларусь" спортсменке – учащейся Гомельского областного центра олимпийского резерва Елизавете Леше
Во время проведения соревнований по фехтованию