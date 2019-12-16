ФОТОФАКТ: Победителей и призеров молодежного ЧМ по хоккею наградили в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе завершился в Минске 15 декабря. Победителем стала сборная Австрии, далее расположились команды Латвии и Беларуси. Победителям и призерам были вручены медали, а лучшим игрокам - памятные призы.-0-

Фото Сергея Шелега

Лучший нападающий - австриец Беньямин Баумгартнер и председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Председатель турнира Игор Немечек и капитан сборной Австрии Юлиан Пайр с главным призом турнира.

Беньямин Баумгартнер получет приз лучшего нападающего турнира от председателя турнира Игора Немечека.

Игроки сборной Беларуси поздравляют победителей - сборную Австрии.

Бронзовый призер турнира - сборная Беларуси

Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров вручает приз лучшему защитнику турнира Илье Соловью (Беларусь).

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук вручает бронзовую медаль Илье Соловью (Беларусь).

Председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вручает бронзовую медаль Егору Буяльскому (Беларусь).

Алексей Протас (Беларусь) с призом за третье место

Капитан команды сборной Беларуси Павел Ажгирей поздравляет победителей турнира.

Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров вручает приз лучшему вратарю - Янису Ворису из Латвии.