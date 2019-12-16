ФОТОФАКТ: Победителей и призеров молодежного ЧМ по хоккею наградили в Минске

Победители турнира - сборная Австрии
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе завершился в Минске 15 декабря. Победителем стала сборная Австрии, далее расположились команды Латвии и Беларуси. Победителям и призерам были вручены медали, а лучшим игрокам - памятные призы.-0-
Фото Сергея Шелега
Лучший нападающий - австриец Беньямин Баумгартнер и председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.
Председатель турнира Игор Немечек и капитан сборной Австрии Юлиан Пайр с главным призом турнира.
Беньямин Баумгартнер получет приз лучшего нападающего турнира от председателя турнира Игора Немечека.
Игроки сборной Беларуси поздравляют победителей - сборную Австрии.
Бронзовый призер турнира - сборная Беларуси
Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров вручает приз лучшему защитнику турнира Илье Соловью (Беларусь).
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук вручает бронзовую медаль Илье Соловью (Беларусь).
Председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вручает бронзовую медаль Егору Буяльскому (Беларусь).
Алексей Протас (Беларусь) с призом за третье место
Капитан команды сборной Беларуси Павел Ажгирей поздравляет победителей турнира.
Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров вручает приз лучшему вратарю - Янису Ворису из Латвии.