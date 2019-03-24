ФОТОФАКТ: Победителем финального этапа "Золотой шайбы" в дивизионе Б стала команда "Алмаз"

Победителем финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь (дивизион Б, возрастная группа 2005-2007 г.р.), проходившего на льду "Бобруйск-Арены", стала команда "Алмаз" из Гродненской области. Второе место у команды "Уникум" (Минская область), бронзу выиграл "Альянс" из Гомельской области.
Фото Олега Фойницкого
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