ФОТОФАКТ: Под Гродно открыли площадку для пляжного волейбола

18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Развивать пляжные виды спорта планируется на базе парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп", где уже оборудована специализированная площадка для игры в пляжный футбол и волейбол.

"Площадка соответствует всем требованиям. Завезен и специальный пляжный песок - около 5 железнодорожных вагонов. Есть и вся необходимая инфраструктура, раздевалки, душевые. Непосредственно для игр оборудуются временные трибуны, навесы", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В перспективе в "Коробчицком Олимпе" планируют оборудовать еще 4-5 площадок для пляжного футбола и волейбола.

Парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп", в зимнее время использующийся как горнолыжный комплекс, стал базой для разных видов спорта. Здесь, в частности, проводятся беговые старты, проложена трасса для маунтинбайка, создается инфраструктура для BMX, есть возможность для проведения массовых спортивных мероприятий на свежем воздухе.-0-

Фото Леонида Щеглова