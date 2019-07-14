Команды Новополоцка и Минска победили в общем зачете чемпионата Беларуси по водным лыжам

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды спортшкол Новополоцка и Минска победили в общем зачете юниорского чемпионата Беларуси по водным лыжам, который завершился в Волчковичах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кирилл Лапковский

По итогам трех видов программы (фигурного катания, слалома и прыжков с трамплина) за риксеном (электротягой) воднолыжники витебского региона в общем зачете набрали 16323,09 балла. Минчане в категории до 19-и лет - 7722,76.

Три золотые медали по итогам турнира в активе новополочанина Кирилла Лапковского, выступавшего в категории до 19 лет. В заключительном виде программы - прыжках с трамплина - в финале он смог показать результат 49,5 м. Минчанка Елена Пархоменко в этом виде улетела на 40,2 м, новополочанка София Гвоздева победила в прыжках с трамплина среди 15-летних - 36,7 м, а среди юношей в этой возрастной категории равных не было представителю столицы Василию Мазуркевичу - 41,8 м.

Чемпионат в Республиканском центре олимпийской подготовки (РЦОП) по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском стал отборочным для спортсменов от 15 до 19 лет к предстоящему 13-15 сентября домашнему юниорскому чемпионату Европы.

Как отметил старший тренер РЦОП Виктор Новожилов, формирование команды на предстоящий старт осенью по итогам чемпионата Беларуси практически завершено. "Для участия в сентябрьском чемпионате Европы отобраны по пять спортсменов, шестые номера еще решаем. После турнира в Волчковичах юниорская команда отправится в словацкий город Кошице, где 19-21 июля состоится Кубок Европы. Далее ребята будут готовиться к главному старту сезона уже в Беларуси", - рассказал Виктор Новожилов.

Годом ранее на чемпионате Европы белорусские воднолыжники заняли первое командное место среди девушек и юношей. И в сентябре команда, по словам тренера, постарается подтвердить статус одной из ведущих сборных в Европе.-0-

Фото Оксаны Манчук